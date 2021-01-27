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27.01.2021 16:42

"Россети Кубань" обеспечили энергией более 70 объектов здравоохранения в 2020 году

В 2020 году энергетики "Россети Кубань" провели работы по обеспечению электроэнергией 73 медицинских учреждений, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Суммарная мощность, выданная компанией объектам здравоохранения, составила 4,5 МВт.
Фото: Пресс-служба ""Россети Кубань" Фото: Пресс-служба ""Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба ""Россети Кубань"

В течение года энергетики "Россети Кубань" обеспечили электричеством 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Возведение модульных медучреждений осуществляется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", который направлен на развитие системы оказания первичной медпомощи населению. Благодаря надежному и бесперебойному энергоснабжению этих медицинских пунктов получать первичную медпомощь по месту жительства смогут более 50 тысяч человек.

Кроме того, дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения больных с Covid-19. Дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В. К. Красовитова, краевая клиническая больница № 2, а также Кущевская, Темрюкская и Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника № 2 г. Сочи, ряд объектов здравоохранения в других районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

"Россети Кубань" - крупнейшая электросетевая компания на юге России, которая отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая протяженность линий электропередачи в зоне эксплуатационной ответственности компании достигает более 90 тысяч километров. Площадь обслуживаемой территории - 83,8 тысячи квадратных километров с населением более шести миллионов человек.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

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