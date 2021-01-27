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27.01.2021 09:38
Рубрика: Происшествия

На Урале два человека погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на трассе, в котором погибли родители четырехлетней девочки. Сама малышка и еще двое взрослых получили ранения, сообщили в среду в ГИБДД региона.

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- Авария произошла вчера в семь часов вечера на пятом километре автодороги обход города Магнитогорска, - передает пресс-служба госавтоинспекции. - 20-летний водитель ВАЗ-21102, совершая обгон на запрещенном для этого маневра участке, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana.

В ДТП погибли два пассажира "Жигулей" - 31-летняя женщина и 36-летний мужчина. Их четырехлетняя дочь госпитализирована с травмами. Виновник аварии и 53-летняя пассажирка иномарки также получили телесные повреждения. Водитель Nissan не пострадал.

В ходе проверки обстоятельств происшествия установлено, что 20-летний виновник ДТП имеет стаж вождения менее года, а шофер иномарки не имел прав на управление транспортным средством, поскольку срок действия его водительского удостоверения закончился.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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