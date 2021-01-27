На Урале два человека погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на трассе, в котором погибли родители четырехлетней девочки. Сама малышка и еще двое взрослых получили ранения, сообщили в среду в ГИБДД региона.

- Авария произошла вчера в семь часов вечера на пятом километре автодороги обход города Магнитогорска, - передает пресс-служба госавтоинспекции. - 20-летний водитель ВАЗ-21102, совершая обгон на запрещенном для этого маневра участке, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana.

В ДТП погибли два пассажира "Жигулей" - 31-летняя женщина и 36-летний мужчина. Их четырехлетняя дочь госпитализирована с травмами. Виновник аварии и 53-летняя пассажирка иномарки также получили телесные повреждения. Водитель Nissan не пострадал.

В ходе проверки обстоятельств происшествия установлено, что 20-летний виновник ДТП имеет стаж вождения менее года, а шофер иномарки не имел прав на управление транспортным средством, поскольку срок действия его водительского удостоверения закончился.