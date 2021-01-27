Умер актер Юрий Лахин из "Ликвидации" и "Молодежки"

В столице в возрасте 68 лет скончался Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший множество ярких ролей на театральных подмостках и вплоть до последнего времени активно снимавшийся в кино.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл всё. Кто из старшего поколения не помнит его "Дикаря"?" - написал на своих страницах в соседях уральский драматург Николай Коляда.

Уроженец Запорожья Лахин вместе с родителями перебрался в Екатеринбург (тогда еще - Свердловск), где окончил в 1978 году театральное училище и до 1989-го играл в академическом театре драмы.

С 1989 по 1996-й была артистом Театра на Покровке, потом играл в "Сатариконе". Все это время Лахин снимался в кино, в том числе в знаковых фильмах последних лет, среди которых полнометражные "Антикиллер", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Молодежка", детективный сериал "Ликвидация", а также "Вечный зов".

"Очень жалко! Талантливый актер и просто хороший человек!", - пишут знакомые с творчеством Юрия Николаевича в комментариях к посту художественного руководителя "Коляда-театра".