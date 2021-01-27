В Челябинске из-за резкого потепления закрыли главный ледовый городок

В связи с аномально теплой погодой в Челябинске с 27 января закрыт ледовый городок на главной площади города. О дате возобновления его работы в мэрии обещают сообщить дополнительно.

- В связи с положительной температурой воздуха ледовый городок на площади Революции с 27 января 2021 закрыт, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

После сильных морозов в регион пришло неожиданное потепление. По данным Гидрометцентра сегодня днем в Челябинске ожидается плюсовая температура. К выходным похолодает до минус четырех. Однако привычных для уральцев морозов в ближайшее время не прогнозируется.