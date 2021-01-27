Указ губернатора Сахалинской области от 27 января 2021 года № 4 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести изменение в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, от 05.06.2020 № 59, от 03.07.2020 № 71, от 08.07.2020 № 76, от 21.07.2020 № 78, от 18.08.2020 № 84, от 20.08.2020 № 85, от 17.09.2020 № 97, от 30.10.2020 № 107, от 18.12.2020 № 121, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Установить, что:

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а также представлении копии трудового договора (в случае, если для таких граждан трудовым законодательством предусмотрено заключение трудового договора);

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска, документов, подтверждающих родство с приглашающими их жителями Сахалинской области, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 4) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении служебного удостоверения или военного билета, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 5) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а также ваучера принимающей туристической компании;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 6) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении приглашения на въезд, оформленного учебным заведением, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 7) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении удостоверения соответствующего образца, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 8) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении приглашения на въезд, оформленного министерством энергетики Сахалинской области, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 9) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими документов, подтверждающих родство с гражданами, указанными в подпункте 1) пункта 2 настоящего указа, и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 10) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении ими документа, подтверждающего направление в служебную командировку, и сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19 или сертификата о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







