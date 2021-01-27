Сенаторы принесли присягу по делу об импичменте Трампа

Американские сенаторы официально приведены к присяге в качестве присяжных во вторник для второго судебного процесса по импичменту бывшего президента Дональда Трампа. Между тем сам процесс не пойдет полным ходом до 8 февраля, отмечает CNN. Двухнедельный перерыв до начала судебного процесса даст обеим сторонам больше времени для подготовки к суду. Трамп по-прежнему нанимает юристов для своей группы защиты по импичменту, которую возглавляет адвокат из Южной Каролины Бутч Бауэрс. Пока неизвестно, как долго продлится судебный процесс, будут ли обвинители искать свидетелей и каковы будут точные контуры правовой защиты президента.

В понедельник группа законодателей-демократов палаты представителей, которые будут выступать в качестве обвинителей, представляющих дело против Трампа во время судебного разбирательства, представила в сенат единственную статью об импичменте. В статье, одобренной нижней палатой конгресса, возглавляемой демократами, Трамп обвиняется в подстрекательстве к восстанию за провокацию нападения на Капитолий США, в результате которого погибли несколько человек. Для вынесения импичмента требуется 67 из ста голосов сенаторов, половину из которых составляют демократы.

Но первая проверка отношения республиканцев к суду может произойти достаточно быстро. Сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки, может попытаться принудительно провести процедурное голосование уже во вторник днем ​​по вопросу о конституционности судебного процесса над бывшим президентом в сенате, согласно источнику в Республиканской партии. Пробное голосование, отмечают эксперты, может дать больше свидетельств того, сколько республиканцев готовы голосовать, чтобы осудить Трампа. По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, обвинители по импичменту палаты представителей, составляя свои планы на суд, рассматривают возможность использования различных видеодоказательств, чтобы показать, как участники беспорядков отреагировали на слова бывшего президента Дональда Трампа, когда они вторглись в Капитолий.