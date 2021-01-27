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Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию

Новости
    27.01.2021, 18:56
Текст:   Олег Усков

Противостояние певца, актера, бизнесмена и генерального продюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова и продюсера, супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина вышло на новый уровень.

Фото: youtube.com/ more tv
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Как передает РИА Новости, деятели культуры перешли от препирательств в социальных сетях к более осязаемой борьбе. В частности, Шнуров написал на Пригожина заявление в полицию, утверждая, что тот ему угрожает. Об этом агентству рассказал адвокат фронтмена группировки "Ленинград" Алексей Добрынин.

По словам юриста, в декабре Пригожин дал интервью одному из изданий, освещающему жизнь звезд, в котором заверил, что в своем конфликте со Шнуровым "готов дойти до рукоприкладства" - из-за критики фронтмена в адрес Валерии.

Например, речь идет о следующей реплике Пригожина: "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке".

Согласно уточнению Добрынина, в данном случае высказывания продюсера подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ - "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью".

В результате должна быть проведена доследственная проверка, по итогам которой - если в действиях Пригожина будет обнаружен состав преступления - в отношении продюсера может быть возбуждено уголовное дело.

Заявление стороны певца подано начальнику столичного главка МВД РФ.

Пригожин данный виток на текущий момент пока никак не прокомментировал.

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