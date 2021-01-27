Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление

Мошенничество с незаконным использованием популярных брендов является самым распространенным киберпреступлением, сообщает компания Group-IB. Оно составляет 54% от всех киберпреступлений, совершенных в период с первого по третий квартал 2020 года.

Специалисты разделяют его на две большие категории фишинговые ресурсы, которые собирают учетные данные или платежную информацию жертв (16%), и интернет-мошенничество, мотивирующее пользователей добровольно переводить деньги злоумышленникам под видом оплаты интернет-заказов, получения компенсаций, розыгрышей призов или фейковых акций от известных персон или брендов (38%).

Главным трендом развития мошенничества в интернете аналитики считают персонализацию инструментов и таргетирование атак. Атакуя конкретный пул жертв, мошенники увеличивают конверсию, а для усложнения детектирования и блокировки своей инфраструктуры, они используют персонализированные ссылки, которые отображают контент лишь одному пользователю. Персонализированные ссылки - это еще и источник аналитических данных для преступников. Информация, которую пользователи вводят на мошеннических сайтах, сохраняется и затем может передаваться в URL-адресе страницы для автоматического заполнения персонализированных форм на следующих этапах мошенничества.