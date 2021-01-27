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27 января 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 27 января 2021 года № 54 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 20.01.2021) следующие изменения:

в пункте 1 абзац первый после слов "по 28 января 2021 г." дополнить словами ", с 29 января 2021 г. по 11 февраля 2021 г., с 12 февраля по 25 февраля 2021 г.";

в пункте 1.2 слова "в возрасте 14 лет и старше" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27.01.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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