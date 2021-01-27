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27 января 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 27 января 2021 года № 31-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 27 января 2021 г.
Опубликован 27 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

подпункт 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других субъектов Российской Федерации, стран, за исключением выезда:

спортсменов и сопровождающих их специалистов из состава спортивных сборных команд Тюменской области по видам спорта, спортсменов и специалистов Тюменской области, входящих в составы спортивных сборных команд России по видам спорта, на основании официального вызова на мероприятие;

в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области;".

Губернатор области А.В.Моор



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