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27.01.2021,  
10:14
Текст:  Светлана Цыганкова

У ЗРК "Тор" появится корабельная версия

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2" появится корабельная версия. Он станет межвидовым.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Об этом заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов журналу "Национальная оборона". Интервью будет опубликовано в январском номере, пишет РИА Новости. Гендиректор отметил, что диверсифицируется несущая база и в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Работают специалисты и над комплексом корабельного базирования.

Фанил Зиятдинов отметил, что зенитно-ракетный комплекс "Тор" приняли на вооружение в 1986 году. С того времени он прошел три глубокие модернизации, которые значительно усилили его боевые возможности. И работы продолжаются. Они направлены на усиление тактико-технических характеристик - расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по их перехвату, автоматизация и роботизация и другие. Разрабатываются также более совершенная фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители.

А еще в два раза увеличили дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, появилась возможность визуального оповещения оператора "Тор-М2" о подлете целей с расстояния до 90 километров. Как считает гендиректор "Купола" Фанил Зиятдинов, в мировой практике нет аналогов подобного реализованного решения.

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