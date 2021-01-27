В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Севериан Исиани, 29 лет

Исиани Севериан (Северьян) Иосифович (1913 - 23.07.1943), лейтенант, командир батареи 1536-го самоходного тяжелоартиллерийского полка 11-й гвардейской армии Брянского фронта.

Севериан закончил Кутаисский педагогический институт. Журналист, писатель, редактор, учитель грузинского языка. В 1940 году вышел его единственный прижизненный сборник стихов.

Погиб Севериан 23 июля 1943 года. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени (приказ от 01.09.1943).

Из представления к награде от 29 июля 1943: "Лейтенант Исиани С.И. в бою 23.07.43 г. за д. Шестаково проявил отвагу и мужество. Его батарея, следуя в боевых порядках танков и пехоты, прямой наводкой расстреливала огневые точки и пехоту противника, тем самым расчищая дорогу танкам и пехоте и способствуя развитию успеха. Орудие лейтенанта Исиани в этом бою уничтожило 2 немецких танка, противотанковую батарею и до 20 человек пехоты противника. В результате прямого попадания снаряда в орудие лейтенант Исиани был убит".

Архив Севериана Исиани хранится в Историко-этнографическом музее Кутаиси.