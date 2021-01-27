В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не входит в список временно отстраненных спортсменов независимого органа Athletics Integrity Unit (AIU), сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Чуть ранее в СМИ появилась информация об обнаружении фуросемида в допинг-пробе Шубенкова. "Все отстраненные атлеты опубликованы на нашем сайте", - сказали в AIU.

Информацию о положительной пробе Шубенкова ранее опроверг его тренер Сергей Клевцов. "Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности", - приводит слова специалиста "Р-Спорт".

Напомним: Шубенкову 30 лет, он выигрывал чемпионат мира (2015) и первенство Европы (2012, 2014) в беге на 110 метров барьерами.