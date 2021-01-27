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В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова

Наше кино
    27.01.2021, 12:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Трехкратная обладательница премий "Ника" и "Золотой Орел", сорокалетняя российская актриса Елена Лядова доставлена в госпиталь в Москве.

Фото: kino-teatr.ru
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Как передает МК, артистка почувствовала себя плохо утром, находясь дома - неподалеку от Пушкинской площади.

По информации издания, Елена "пожаловалась на сильные боли в животе".

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Лядову доставили в больницу имени Боткина для обследования. Сейчас ее состояние стабилизировалось - заверила газета.

Елена Лядова известна по проектам "Космос как предчувствие", "Бубен, барабан", "Елена", "Левиафан", "Географ глобус пропил", "Псих".

Лядова и Вдовиченков, вместе снимавшиеся у Звягинцева, поженились в 2005-м.

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