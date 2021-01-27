Новости

Кевин Харт сыграет в экранизации игры Borderlands 11:12
Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех" 10:44
Сериал "Постановка" с Шином и Теннантом хотят продлить на 3-й сезон 10:16
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23

В Москве обокрали актера из сериалов "Солдаты" и "Глухарь"

Новости
    27.01.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

36-летний российский актер театра, кино и ТВ Максим Мальцев лишился дорого имущества. Как передает KP.RU, злоумышленники похитили ценность артиста, любимого в народе за роль Антона Папазогло в сериале "Солдаты", в новогодние праздники. Под покровом темноты.

Фото: kino-teatr.ru
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом

Согласно уточнению издания, в одну из ночей с лестничной площадки рядом с квартирой артиста в поселении Внуковском Новой Москвы пропал его велосипед.

Издание извещает: вечером "Папазогло" оставил его в подъезде, "пристегнув к перилам специальным кодовым замком", а выйдя рано поутру из квартиры, уже не нашёл на прежнем месте - прощелыги, замок взломав, "коня" увели.

Какое-то время обеспокоенный Максим искал велосипед самостоятельно, например, спрашивая у соседей, не видали ль, но такие поиски не дали ровно никаких результатов, и безутешный актер заявил в полицию. Что газете подтвердил источник в органах. Указав: речь идет о велосипеде марки GT синего цвета и ценой в 50 000 рублей.

Максим Мальцев родился в 1984 году. Помимо "Солдат" на счету актера еще несколько десятков проектов - "Простые истины", "Generation П", "Глухарь" (сериал и фильм), "Кухня", "Тихий Дон", "Ненастье".

Новости

Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 26.01.2021
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 26.01.2021
Продолжение "Лары Крофт" получило нового режиссера 26.01.2021
⧣ Россия
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага" 26.01.2021
Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими шоу "Орел и решка" 26.01.2021
В Москве погибла вокалистка поп-группы "Восток" 26.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок третьего сезона "Мандалорца" 26.01.2021
Актриса Сон Ю Чжон умерла на 27-м году жизни 26.01.2021
Из "Матрицы" сделают высокобюджетный сериал 26.01.2021
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/ shalyap_in
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 26.01.2021
Алису Фрейндлих перевели в обычную палату 26.01.2021
Бывшая жена-модель обвинила звезду "Универа" Гогунского в насилии 25.01.2021