В Москве обокрали актера из сериалов "Солдаты" и "Глухарь"

36-летний российский актер театра, кино и ТВ Максим Мальцев лишился дорого имущества. Как передает KP.RU, злоумышленники похитили ценность артиста, любимого в народе за роль Антона Папазогло в сериале "Солдаты", в новогодние праздники. Под покровом темноты.

Согласно уточнению издания, в одну из ночей с лестничной площадки рядом с квартирой артиста в поселении Внуковском Новой Москвы пропал его велосипед.

Издание извещает: вечером "Папазогло" оставил его в подъезде, "пристегнув к перилам специальным кодовым замком", а выйдя рано поутру из квартиры, уже не нашёл на прежнем месте - прощелыги, замок взломав, "коня" увели.

Какое-то время обеспокоенный Максим искал велосипед самостоятельно, например, спрашивая у соседей, не видали ль, но такие поиски не дали ровно никаких результатов, и безутешный актер заявил в полицию. Что газете подтвердил источник в органах. Указав: речь идет о велосипеде марки GT синего цвета и ценой в 50 000 рублей.

Максим Мальцев родился в 1984 году. Помимо "Солдат" на счету актера еще несколько десятков проектов - "Простые истины", "Generation П", "Глухарь" (сериал и фильм), "Кухня", "Тихий Дон", "Ненастье".