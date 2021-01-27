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27.01.2021 19:14
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет Всероссийский форум профессионалов сферы PR

Трансформация коммуникаций и мира вокруг становится повседневной реальностью. 2020 год изменил многое. Сфера PR как никакая другая почувствовала на себе все перемены в экономике, общественных настроениях и бытовых привычках людей по всему миру. Уже в феврале этого года профессионалы PR вновь соберутся в Москве, на Всероссийский форум PR-директоров - PR+ Forum, для всестороннего анализа произошедшего и выработки стратегии дальнейших действий.

Участникам форума предстоит ответить на следующие вопросы: это кризис или новая норма? Что реально изменил в коммуникациях и жизни 2020 год? Как создать единый tone of voice в общении со всеми целевыми аудиториями, во всех каналах у различных департаментов? Трансформация профессии: кем надо быть и что надо знать, чтобы оставаться на плаву?

Откроет программу форума специальный день PR+ 2020, посвященный исключительно опыту B2B-компаний. Участники обсудят, какой должна быть структура интегрированных коммуникации в B2B, а также влияет ли PR на выручку в B2B-сфере. Рассмотрят, как реализовывать задачи в диджитал-среде во время пандемии и после нее и какие новые цифровые каналы можно использовать в PR B2B-компании.

Подробная информация и условия участия на сайте.

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