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В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие

Новости
    27.01.2021, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Градус сюрреалистического абсурда под видом новаторств только что решительно пробил очередное дно: роман Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда "Великий Гэтсби" получит новую экранизацию, на этот раз - в формате сериала на HBO Max. Но суть не в том: автора шоу намерены выкрутить актуальные современные настройки на максимум и сделать главными героями свежего прочтения афроамериканцев.

Фото: kinopoisk.ru
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Про данное достижение сообщает Indian Express, уточняя, что сериал сосредоточится на освещении проблем расы, пола и сексуальных ориентаций и будет крупнобюджетным. Словом - сплошные бинго.

Правнучка писателя выступит на предприятии продюсером-консультантом - наследники автора проект показательно благословили. Как заверила женщина, она уже давно мечтала о чем-то подобном.

Издание Vulture же тем временем делится фабулой: по центру адаптации расположится исследование "сообщества чернокожих Нью-Йорка двадцатых годов прошлого века и их музыкальной субкультуры". Обещано "глубоко покопаться в сокрытых сторонах жизни персонажей, сделав это с помощью преломления через лупу современности истории краха американской мечты".

Даты и каст не названы пока.

Роман был опубликован в 1925-м и впервые экранизирован уже на следующий год.

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