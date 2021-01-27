В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие

Градус сюрреалистического абсурда под видом новаторств только что решительно пробил очередное дно: роман Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда "Великий Гэтсби" получит новую экранизацию, на этот раз - в формате сериала на HBO Max. Но суть не в том: автора шоу намерены выкрутить актуальные современные настройки на максимум и сделать главными героями свежего прочтения афроамериканцев.

Про данное достижение сообщает Indian Express, уточняя, что сериал сосредоточится на освещении проблем расы, пола и сексуальных ориентаций и будет крупнобюджетным. Словом - сплошные бинго.

Правнучка писателя выступит на предприятии продюсером-консультантом - наследники автора проект показательно благословили. Как заверила женщина, она уже давно мечтала о чем-то подобном.

Издание Vulture же тем временем делится фабулой: по центру адаптации расположится исследование "сообщества чернокожих Нью-Йорка двадцатых годов прошлого века и их музыкальной субкультуры". Обещано "глубоко покопаться в сокрытых сторонах жизни персонажей, сделав это с помощью преломления через лупу современности истории краха американской мечты".

Даты и каст не названы пока.

Роман был опубликован в 1925-м и впервые экранизирован уже на следующий год.