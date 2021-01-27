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27.01.2021 14:17
Рубрика: Легковые авто

Водолазы вытащили из водоемов 40 утонувших автомобилей

Текст: Григорий Гомельчук

Всего за неделю из водоемов американского города Нэшвилл было поднято более 40 утонувших автомобилей.

Фото: скриншот с www.yotube.com
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Волонтерская организация Adventure With Purpose искала их в реке Камберленд, а также в озере Перси Прист. Свою "добычу" водолазы показали на специальном мероприятии для прессы и руководства города.

Как мы видим, со дна были подняты как совсем старые машины, так и вполне современные, например, Ford Focus предыдущего поколения.

Мэр Нэшвилла, разместивший в Twitter фотографии с мероприятия, отметил, что работа водолазов очень важна, так как из утонувших машин в воду постепенно просачивается бензин, масло и всякие технические жидкости.

Также это иногда помогает людям узнать о судьбе пропавших близких, правда на этот раз никаких останков в машинах обнаружено не было.