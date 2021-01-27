Водолазы вытащили из водоемов 40 утонувших автомобилей

The work Adventures With Purpose does across the country is very important - cleaning waterways and helping families find missing loved ones.



Thank you for pulling more than 40 vehicles from Nashville's waterways including the Cumberland River and Percy Priest Lake. pic.twitter.com/AiQDpn2OVG — Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) January 23, 2021

Всего за неделю из водоемов американского города Нэшвилл было поднято более 40 утонувших автомобилей.

Волонтерская организация Adventure With Purpose искала их в реке Камберленд, а также в озере Перси Прист. Свою "добычу" водолазы показали на специальном мероприятии для прессы и руководства города.

Как мы видим, со дна были подняты как совсем старые машины, так и вполне современные, например, Ford Focus предыдущего поколения.

Мэр Нэшвилла, разместивший в Twitter фотографии с мероприятия, отметил, что работа водолазов очень важна, так как из утонувших машин в воду постепенно просачивается бензин, масло и всякие технические жидкости.

Также это иногда помогает людям узнать о судьбе пропавших близких, правда на этот раз никаких останков в машинах обнаружено не было.