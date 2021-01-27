За сутки в России подтвержден 17 741 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1837
- 2 Санкт-Петербург 1813
- 3 Московская область 928
- 4 Нижегородская область 474
- 5 Воронежская область 384
- 6 Ростовская область 379
- 7 Свердловская область 368
- 8 Красноярский край 321
- 9 Хабаровский край 293
- 10 Вологодская область 290
- 11 Пермский край 290
- 12 Челябинская область 287
- 13 Самарская область 275
- 14 Иркутская область 259
- 15 Саратовская область 252
- 16 Архангельская область 243
- 17 Республика Карелия 241
- 18 Волгоградская область 241
- 19 Ставропольский край 232
- 20 Пензенская область 230
- 21 Ульяновская область 228
- 22 Ленинградская область 222
- 23 Приморский край 216
- 24 Забайкальский край 211
- 25 Тверская область 202
- 26 Кировская область 199
- 27 Мурманская область 198
- 28 Краснодарский край 194
- 29 Калининградская область 190
- 30 Смоленская область 187
- 31 Брянская область 187
- 32 Ярославская область 187
- 33 Алтайский край 187
- 34 Ханты-Мансийский автономный округ 185
- 35 Тульская область 181
- 36 Республика Крым 181
- 37 Курская область 179
- 38 Удмуртская Республика 178
- 39 Ивановская область 176
- 40 Белгородская область 176
- 41 Астраханская область 174
- 42 Новгородская область 172
- 43 Оренбургская область 170
- 44 Орловская область 169
- 45 Республика Башкортостан 167
- 46 Омская область 163
- 47 Тамбовская область 156
- 48 Калужская область 151
- 49 Липецкая область 151
- 50 Владимирская область 151
- 51 Тюменская область 150
- 52 Республика Бурятия 148
- 53 Республика Коми 142
- 54 Новосибирская область 138
- 55 Республика Саха (Якутия) 120
- 56 Сахалинская область 114
- 57 Кемеровская область 110
- 58 Рязанская область 109
- 59 Томская область 102
- 60 Республика Дагестан 102
- 61 Курганская область 100
- 62 Севастополь 96
- 63 Амурская область 95
- 64 Республика Чувашия 93
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 66 Республика Татарстан 84
- 67 Республика Мордовия 79
- 68 Республика Калмыкия 74
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 72
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 72
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 72 Камчатский край 65
- 73 Псковская область 63
- 74 Республика Адыгея 48
- 75 Республика Марий Эл 44
- 76 Республика Хакасия 43
- 77 Республика Ингушетия 40
- 78 Костромская область 38
- 79 Чеченская Республика 32
- 80 Республика Алтай 22
- 81 Магаданская область 21
- 82 Еврейская автономная область 18
- 83 Республика Тыва 10
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 774 672 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,07%
- 2. Республика Алтай 0,1 %
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 594 смерти
- Москва 75
- Санкт-Петербург 70
- Московская область 38
- Ростовская область 29
- Красноярский край 28
- Воронежская область 22
- Краснодарский край 19
- Свердловская область 17
- Нижегородская область 16
- Республика Чувашия 11
- Самарская область 11
- Алтайский край 11
- Пермский край 10
- Челябинская область 10
- Иркутская область 10
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Костромская область 8
- Новосибирская область 8
- Республика Коми 7
- Ленинградская область 7
- Ставропольский край 7
- Ульяновская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Владимирская область 6
- Смоленская область 6
- Тульская область 6
- Ярославская область 6
- Белгородская область 5
- Орловская область 5
- Мурманская область 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 5
- Удмуртская Республика 5
- Саратовская область 5
- Омская область 5
- Приморский край 5
- Курская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Псковская область 3
- Пензенская область 3
- Республика Бурятия 3
- Хабаровский край 3
- Липецкая область 2
- Рязанская область 2
- Тверская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Забайкальский край 2
- Магаданская область 2
- Архангельская область 1
- Республика Адыгея 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 71 076 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человека
- Москва 5924
- Санкт-Петербург 5795
- Московская область 1100
- Челябинская область 448
- Ивановская область 413
- Республика Крым 393
- Свердловская область 379
- Забайкальский край 376
- Иркутская область 369
- Пермский край 361
- Мурманская область 356
- Ростовская область 351
- Смоленская область 318
- Хабаровский край 309
- Саратовская область 298
- Архангельская область 290
- Красноярский край 287
- Воронежская область 281
- Кировская область 279
- Нижегородская область 274
- Вологодская область 267
- Самарская область 263
- Республика Карелия 250
- Ханты-Мансийский автономный округ 250
- Тверская область 249
- Краснодарский край 249
- Приморский край 247
- Псковская область 234
- Волгоградская область 234
- Ульяновская область 233
- Республика Саха (Якутия) 233
- Новгородская область 231
- Тамбовская область 216
- Ставропольский край 212
- Новосибирская область 208
- Белгородская область 199
- Омская область 198
- Республика Бурятия 198
- Ямало-Ненецкий автономный округ 197
- Тульская область 194
- Ленинградская область 182
- Удмуртская Республика 178
- Пензенская область 177
- Кемеровская область 177
- Ярославская область 176
- Республика Башкортостан 172
- Брянская область 166
- Оренбургская область 165
- Республика Коми 157
- Курская область 146
- Чеченская Республика 145
- Тюменская область 144
- Липецкая область 143
- Орловская область 141
- Республика Калмыкия 139
- Калужская область 137
- Калининградская область 137
- Томская область 132
- Амурская область 131
- Владимирская область 129
- Костромская область 122
- Алтайский край 119
- Республика Дагестан 113
- Республика Чувашия 108
- Республика Хакасия 102
- Рязанская область 101
- Республика Татарстан 98
- Астраханская область 96
- Курганская область 92
- Сахалинская область 92
- Севастополь 89
- Республика Мордовия 84
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Республика Адыгея 68
- Республика Северная Осетия - Алания 67
- Камчатский край 67
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Марий Эл 42
- Магаданская область 26
- Еврейская автономная область 25
- Республика Ингушетия 18
- Республика Алтай 15
- Республика Тыва 9
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 202 483 человека.