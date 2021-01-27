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27.01.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 17 741 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1837
  • 2 Санкт-Петербург 1813
  • 3 Московская область 928
  • 4 Нижегородская область 474
  • 5 Воронежская область 384
  • 6 Ростовская область 379
  • 7 Свердловская область 368
  • 8 Красноярский край 321
  • 9 Хабаровский край 293
  • 10 Вологодская область 290
  • 11 Пермский край 290
  • 12 Челябинская область 287
  • 13 Самарская область 275
  • 14 Иркутская область 259
  • 15 Саратовская область 252
  • 16 Архангельская область 243
  • 17 Республика Карелия 241
  • 18 Волгоградская область 241
  • 19 Ставропольский край 232
  • 20 Пензенская область 230
  • 21 Ульяновская область 228
  • 22 Ленинградская область 222
  • 23 Приморский край 216
  • 24 Забайкальский край 211
  • 25 Тверская область 202
  • 26 Кировская область 199
  • 27 Мурманская область 198
  • 28 Краснодарский край 194
  • 29 Калининградская область 190
  • 30 Смоленская область 187
  • 31 Брянская область 187
  • 32 Ярославская область 187
  • 33 Алтайский край 187
  • 34 Ханты-Мансийский автономный округ 185
  • 35 Тульская область 181
  • 36 Республика Крым 181
  • 37 Курская область 179
  • 38 Удмуртская Республика 178
  • 39 Ивановская область 176
  • 40 Белгородская область 176
  • 41 Астраханская область 174
  • 42 Новгородская область 172
  • 43 Оренбургская область 170
  • 44 Орловская область 169
  • 45 Республика Башкортостан 167
  • 46 Омская область 163
  • 47 Тамбовская область 156
  • 48 Калужская область 151
  • 49 Липецкая область 151
  • 50 Владимирская область 151
  • 51 Тюменская область 150
  • 52 Республика Бурятия 148
  • 53 Республика Коми 142
  • 54 Новосибирская область 138
  • 55 Республика Саха (Якутия) 120
  • 56 Сахалинская область 114
  • 57 Кемеровская область 110
  • 58 Рязанская область 109
  • 59 Томская область 102
  • 60 Республика Дагестан 102
  • 61 Курганская область 100
  • 62 Севастополь 96
  • 63 Амурская область 95
  • 64 Республика Чувашия 93
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 66 Республика Татарстан 84
  • 67 Республика Мордовия 79
  • 68 Республика Калмыкия 74
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 72
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 72
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 72 Камчатский край 65
  • 73 Псковская область 63
  • 74 Республика Адыгея 48
  • 75 Республика Марий Эл 44
  • 76 Республика Хакасия 43
  • 77 Республика Ингушетия 40
  • 78 Костромская область 38
  • 79 Чеченская Республика 32
  • 80 Республика Алтай 22
  • 81 Магаданская область 21
  • 82 Еврейская автономная область 18
  • 83 Республика Тыва 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 774 672 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,07%
  • 2. Республика Алтай 0,1 %
  • 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 594 смерти
  • Москва 75
  • Санкт-Петербург 70
  • Московская область 38
  • Ростовская область 29
  • Красноярский край 28
  • Воронежская область 22
  • Краснодарский край 19
  • Свердловская область 17
  • Нижегородская область 16
  • Республика Чувашия 11
  • Самарская область 11
  • Алтайский край 11
  • Пермский край 10
  • Челябинская область 10
  • Иркутская область 10
  • Ивановская область 9
  • Республика Крым 9
  • Костромская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Республика Коми 7
  • Ленинградская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Ульяновская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Владимирская область 6
  • Смоленская область 6
  • Тульская область 6
  • Ярославская область 6
  • Белгородская область 5
  • Орловская область 5
  • Мурманская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Саратовская область 5
  • Омская область 5
  • Приморский край 5
  • Курская область 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Оренбургская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Псковская область 3
  • Пензенская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Хабаровский край 3
  • Липецкая область 2
  • Рязанская область 2
  • Тверская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Забайкальский край 2
  • Магаданская область 2
  • Архангельская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Амурская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 71 076 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человека
  • Москва 5924
  • Санкт-Петербург 5795
  • Московская область 1100
  • Челябинская область 448
  • Ивановская область 413
  • Республика Крым 393
  • Свердловская область 379
  • Забайкальский край 376
  • Иркутская область 369
  • Пермский край 361
  • Мурманская область 356
  • Ростовская область 351
  • Смоленская область 318
  • Хабаровский край 309
  • Саратовская область 298
  • Архангельская область 290
  • Красноярский край 287
  • Воронежская область 281
  • Кировская область 279
  • Нижегородская область 274
  • Вологодская область 267
  • Самарская область 263
  • Республика Карелия 250
  • Ханты-Мансийский автономный округ 250
  • Тверская область 249
  • Краснодарский край 249
  • Приморский край 247
  • Псковская область 234
  • Волгоградская область 234
  • Ульяновская область 233
  • Республика Саха (Якутия) 233
  • Новгородская область 231
  • Тамбовская область 216
  • Ставропольский край 212
  • Новосибирская область 208
  • Белгородская область 199
  • Омская область 198
  • Республика Бурятия 198
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 197
  • Тульская область 194
  • Ленинградская область 182
  • Удмуртская Республика 178
  • Пензенская область 177
  • Кемеровская область 177
  • Ярославская область 176
  • Республика Башкортостан 172
  • Брянская область 166
  • Оренбургская область 165
  • Республика Коми 157
  • Курская область 146
  • Чеченская Республика 145
  • Тюменская область 144
  • Липецкая область 143
  • Орловская область 141
  • Республика Калмыкия 139
  • Калужская область 137
  • Калининградская область 137
  • Томская область 132
  • Амурская область 131
  • Владимирская область 129
  • Костромская область 122
  • Алтайский край 119
  • Республика Дагестан 113
  • Республика Чувашия 108
  • Республика Хакасия 102
  • Рязанская область 101
  • Республика Татарстан 98
  • Астраханская область 96
  • Курганская область 92
  • Сахалинская область 92
  • Севастополь 89
  • Республика Мордовия 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 78
  • Республика Адыгея 68
  • Республика Северная Осетия - Алания 67
  • Камчатский край 67
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Республика Марий Эл 42
  • Магаданская область 26
  • Еврейская автономная область 25
  • Республика Ингушетия 18
  • Республика Алтай 15
  • Республика Тыва 9
  • Чукотский автономный округ 6
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 202 483 человека.

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