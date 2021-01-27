За сутки в России подтвержден 17 741 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1837

2 Санкт-Петербург 1813

3 Московская область 928

4 Нижегородская область 474

5 Воронежская область 384

6 Ростовская область 379

7 Свердловская область 368

8 Красноярский край 321

9 Хабаровский край 293

10 Вологодская область 290

11 Пермский край 290

12 Челябинская область 287

13 Самарская область 275

14 Иркутская область 259

15 Саратовская область 252

16 Архангельская область 243

17 Республика Карелия 241

18 Волгоградская область 241

19 Ставропольский край 232

20 Пензенская область 230

21 Ульяновская область 228

22 Ленинградская область 222

23 Приморский край 216

24 Забайкальский край 211

25 Тверская область 202

26 Кировская область 199

27 Мурманская область 198

28 Краснодарский край 194

29 Калининградская область 190

30 Смоленская область 187

31 Брянская область 187

32 Ярославская область 187

33 Алтайский край 187

34 Ханты-Мансийский автономный округ 185

35 Тульская область 181

36 Республика Крым 181

37 Курская область 179

38 Удмуртская Республика 178

39 Ивановская область 176

40 Белгородская область 176

41 Астраханская область 174

42 Новгородская область 172

43 Оренбургская область 170

44 Орловская область 169

45 Республика Башкортостан 167

46 Омская область 163

47 Тамбовская область 156

48 Калужская область 151

49 Липецкая область 151

50 Владимирская область 151

51 Тюменская область 150

52 Республика Бурятия 148

53 Республика Коми 142

54 Новосибирская область 138

55 Республика Саха (Якутия) 120

56 Сахалинская область 114

57 Кемеровская область 110

58 Рязанская область 109

59 Томская область 102

60 Республика Дагестан 102

61 Курганская область 100

62 Севастополь 96

63 Амурская область 95

64 Республика Чувашия 93

65 Кабардино-Балкарская Республика 89

66 Республика Татарстан 84

67 Республика Мордовия 79

68 Республика Калмыкия 74

69 Карачаево-Черкесская Республика 72

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 72

71 Республика Северная Осетия-Алания 70

72 Камчатский край 65

73 Псковская область 63

74 Республика Адыгея 48

75 Республика Марий Эл 44

76 Республика Хакасия 43

77 Республика Ингушетия 40

78 Костромская область 38

79 Чеченская Республика 32

80 Республика Алтай 22

81 Магаданская область 21

82 Еврейская автономная область 18

83 Республика Тыва 10

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 774 672 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,07%

2. Республика Алтай 0,1 %

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область 0,2% За последние сутки подтверждено 594 смерти Москва 75

Санкт-Петербург 70

Московская область 38

Ростовская область 29

Красноярский край 28

Воронежская область 22

Краснодарский край 19

Свердловская область 17

Нижегородская область 16

Республика Чувашия 11

Самарская область 11

Алтайский край 11

Пермский край 10

Челябинская область 10

Иркутская область 10

Ивановская область 9

Республика Крым 9

Костромская область 8

Новосибирская область 8

Республика Коми 7

Ленинградская область 7

Ставропольский край 7

Ульяновская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Владимирская область 6

Смоленская область 6

Тульская область 6

Ярославская область 6

Белгородская область 5

Орловская область 5

Мурманская область 5

Волгоградская область 5

Севастополь 5

Республика Дагестан 5

Удмуртская Республика 5

Саратовская область 5

Омская область 5

Приморский край 5

Курская область 4

Вологодская область 4

Республика Татарстан 4

Оренбургская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Псковская область 3

Пензенская область 3

Республика Бурятия 3

Хабаровский край 3

Липецкая область 2

Рязанская область 2

Тверская область 2

Республика Карелия 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Республика Ингушетия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Забайкальский край 2

Магаданская область 2

Архангельская область 1

Республика Адыгея 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 71 076 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человека Москва 5924

Санкт-Петербург 5795

Московская область 1100

Челябинская область 448

Ивановская область 413

Республика Крым 393

Свердловская область 379

Забайкальский край 376

Иркутская область 369

Пермский край 361

Мурманская область 356

Ростовская область 351

Смоленская область 318

Хабаровский край 309

Саратовская область 298

Архангельская область 290

Красноярский край 287

Воронежская область 281

Кировская область 279

Нижегородская область 274

Вологодская область 267

Самарская область 263

Республика Карелия 250

Ханты-Мансийский автономный округ 250

Тверская область 249

Краснодарский край 249

Приморский край 247

Псковская область 234

Волгоградская область 234

Ульяновская область 233

Республика Саха (Якутия) 233

Новгородская область 231

Тамбовская область 216

Ставропольский край 212

Новосибирская область 208

Белгородская область 199

Омская область 198

Республика Бурятия 198

Ямало-Ненецкий автономный округ 197

Тульская область 194

Ленинградская область 182

Удмуртская Республика 178

Пензенская область 177

Кемеровская область 177

Ярославская область 176

Республика Башкортостан 172

Брянская область 166

Оренбургская область 165

Республика Коми 157

Курская область 146

Чеченская Республика 145

Тюменская область 144

Липецкая область 143

Орловская область 141

Республика Калмыкия 139

Калужская область 137

Калининградская область 137

Томская область 132

Амурская область 131

Владимирская область 129

Костромская область 122

Алтайский край 119

Республика Дагестан 113

Республика Чувашия 108

Республика Хакасия 102

Рязанская область 101

Республика Татарстан 98

Астраханская область 96

Курганская область 92

Сахалинская область 92

Севастополь 89

Республика Мордовия 84

Кабардино-Балкарская Республика 78

Республика Адыгея 68

Республика Северная Осетия - Алания 67

Камчатский край 67

Карачаево-Черкесская Республика 44

Республика Марий Эл 42

Магаданская область 26

Еврейская автономная область 25

Республика Ингушетия 18

Республика Алтай 15

Республика Тыва 9

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 202 483 человека. В Москве доступ к вакцине от коронавируса получат все таксисты и курьеры