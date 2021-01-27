Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды

Концерн "Тактическое ракетное вооружение" завершил государственные испытания первой электрической торпеды российской разработки.

- Первые серийные образцы уже поступили на вооружение ВМФ России. В СССР подобное оружие выпускалось, но с худшими характеристиками. Новая торпеда значительно превосходит западные образцы по бесшумности хода, дальности действия и обнаружения цели, глубине погружения, - сообщил "Военно-промышленному курьеру" глава холдинга Борис Обносов.

В 1980 году на вооружение ВМФ СССР была принята универсальная самонаводящаяся электроторпеда УСЭТ-80 с дальностью хода 25 километров и скоростью 40 узлов. Она была в прямом смысле драгоценной - по данным из открытых источников, в ценах 2008 года один экземпляр УСЭТ-80 стоил 30 миллионов рублей, торпеда содержит 34 килограмма серебра. На петербургском военно-морском салоне в 2019 году КТРВ представил электрическую торпеду ТЭ-2 калибра 533 мм с возможностью управления по проводам и системой самонаведения.

- В отличие от парогазовых электрические торпеды действительно бесшумны и используются для скрытного поражения надводных кораблей, а также подводных лодок. В случае применения электроторпеды субмарина противника не успевает выполнить защитный маневр, - рассказал "РГ" специалист по ВМФ, редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой. .