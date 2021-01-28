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28.01.2021 12:28
Рубрика: Власть

Анастасия Ракова рассказала о годе работы Оперштаба Москвы по COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поблагодарила городские службы, врачей и москвичей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией на протяжении прошедшего года.

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"В начале 2020 года никто не мог предположить, что нас ждет. Ровно год назад, 28 января, по поручению Мэра Москвы мы организовали Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом для координации работы всех служб города, постоянного мониторинга, выработки мер, а также оперативного информирования горожан о текущей ситуации. С 5 марта и по сей день мы работаем в круглосуточном режиме. Спустя год мы можем с уверенностью сказать, что наша система показала свою эффективность: все городские службы работают слаженно, как единая команда, без промедления принимают необходимые меры для борьбы с коронавирусом", - напомнила Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что огромным подспорьем стала единая цифровая платформа московского здравоохранения, которая позволила вести каждого пациента от момента первого положительного теста до полного выздоровления.

Анастасия Ракова выразила глубочайшую благодарность коллегам, которые откликаются на все просьбы, врачам, которые сутки на пролет спасают жизни, а также горожанам, которые с пониманием относились и продолжают относиться к ограничительным мерам.

"Эти 365 дней были разными - радостными и тяжелыми, были взлеты и падения, но мы верим - пандемия закончится, мы вернемся к нашей привычной жизни. Уже сегодня фиксируется устойчивый тренд на снижение количества новых случаев, и я искренне надеюсь, что он сохранится", - поделилась Анастасия Ракова.

Власть Работа власти Москва Правительство Москвы Пандемия коронавируса COVID-19

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