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28.01.2021 11:23
Рубрика: Экономика

Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 года

Текст: Иван Черноусов

Apple опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2021 года. Компания объявила о рекордной выручке - 111,4 млрд долларов.

Фото: Apple
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Выручка от продаж iPhone достигла 65,6 млрд долларов - это на 17% больше, чем в 2020 году. Выросла выручка и от Mac - компьютеры принесли компании 8,68 млрд долларов. Увеличились продажи iPad - на 42% - и составили 8,44 млрд долларов. Сервисы Apple Music и Apple TV принесли "яблочникам" почти 16 млрд долларов - это на 24% больше по сравнению с 2020 годом.

Продажи носимых устройств выросли на 29%. В этот сегмент входят AirPods и Apple Watch. Они принесли компании из Купертино рекордные 12,97 млрд долларов. Больше всего денег Apple заработала в Америке - 46,3 млрд долларов, на втором месте располагается Европа - 27,3 млрд долларов, "бронза" у Китая - 21,3 млрд, на четвертом месте располагается Япония - почти 8,3 млрд долларов и азиатский регион принес Apple еще 8,2 млрд долларов.

"Показатели нашего бизнеса за первый квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств, - отметил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. - Эти результаты помогли нам обеспечить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. Мы также вернули акционерам более 30 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели - достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании".

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Apple

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