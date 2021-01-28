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28.01.2021 13:39
Рубрика: Экономика

Эксперт: Лесхозы cмогут сами зарабатывать до 70% необходимых средств

Текст: Алексей Дуэль

Специализированные бюджетные и автономные учреждения - лесхозы смогут самостоятельно зарабатывать до 70% денежных средств, необходимых для финансирования лесохозяйственных мероприятий, за счет реализации стратегии развития лесной отрасли, которую сегодня рассматривает правительство. Такое мнение высказал директор Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ), член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Александр Мартынюк.

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"Часть этого дохода может быть перераспределена в рамках бюджетного процесса в субъекте РФ, в том числе на поддержание лесной охраны, - сказал Мартынюк. - При этом предполагается одно существенное различие с советской системой - основным источником средств будет не заготовка и переработка древесины, а исполнение такими учреждениями функций, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов. На это направлены и нормы по компенсационному лесовосстановлению, и возможность для арендаторов лесных участков напрямую заказывать такие работы у лесных учреждений".

Правительство при разработке стратегии развития лесного хозяйства среагировало на конкретные проблемы лесного хозяйства и отразило их решение в документе, считает директор ВНИИЛМ.

"Крупные компании начинают серьезно относиться к воспроизводству лесов, внедрять лучшие технологии для этих целей, - добавил эксперт. - А увеличение глубины переработки древесного сырья лесопромышленниками позволит существенно сократить вовлечение в рубку новых лесных массивов. Повышение съема древесины с единицы площади в зоне экономической доступности снизит необходимость в освоении резервных лесов".

Отдельным достоинством новой стратегии Мартынюк считает пресечение "серого" оборота древесины. По его мнению, теперь будут исключены случаи, когда под прикрытием разрешительных документов лесорубы используют древесину не по целевому назначению или используют эти бумаги для легализации незаконных рубок.

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