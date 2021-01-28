Forbes высоко оценил экспортный потенциал беспилотника "Орлан"

Forbes заинтересовался судьбой российского БПЛА "Орлан-10Е" на мировом рынке

Журнал Forbes отреагировал на сделку, заключенную между Россией и Мьянмой. Напомним, в рамках соглашения этой стране будут поставлены ЗРК "Панцирь-1С", БПЛА "Орлан-10Е" и РЛС. Внимание британских аналитиков больше всего привлекала продажа беспилотников.

Как пояснил изданию советник Центра анализа военно-морских проблем и Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт: "Раньше уже были намеки на то, что иностранные заказчики заинтересованы в этом. Теперь мы видим, как Россия продает свою испытанную в боях рабочую лошадку.

Автор Дэвид Хамблинг отмечает, что "Орлан-10" состоит на вооружении с 2010 года и вряд ли можно сказать, что он обладает передовыми технологиями. Однако он хорошо зарекомендовал себя. Размах его крыльев - три метра, а максимальный взлетный вес составляет около 16 килограммов, включая 4,5 килограмма полезной нагрузки. Он способен находится в небе до 18 часов со скоростью 110 километров в час, а управлять им можно на расстоянии 140 километров.

Модульный отсек предназначен для самых разных приборов. В их числе дневные камеры и тепловизоры, а также оборудование для трехмерной картографической съемки и лазерные целеуказатели.

Российские военные источники утверждают, что с "Орлана-10" также можно сбрасывать бомбы, хотя сообщений о таких атаках не было.

Он широко применялся в Сирии и других горячих точках для ведения разведки. В частности, это один из немногих дронов, которые применяют для корректировки артиллерийского огня. Большая дальность позволяет обнаруживать цели и наводить на них такие РСЗО, как БМ-30 "Смерч". Эти системы ведут залповую стрельбу 12 неуправляемыми реактивными снарядами весом по 800 килограммов на расстоянии до 120 километров. Зачастую "Орлан" в небе является единственным предупреждением для противника о том, сто по его позициями сейчас нанесут залповый удар.

Эксперт Сэмюэл Бендетт отмечает, что Россия выходит на рынок, где очень высокая конкуренция. Америку здесь уже пытаются потеснить Китай, Израиль и Турция. Но когда Мьянма получит российские беспилотники, ее примеру могут последовать и другие страны.

Помимо "Орлана" у России есть несколько малых и средних БПЛА и она активно работает над созданием тяжелых ударных дронов. Первые из них могут поступить на вооружение в российскую армию уже в этом году. Но, по мнению Бендетта, имеет смысл начинать экспорт с беспилотников, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях. Это позволит заработать репутацию поставщика надежных БПЛА.

Еще одна причина присмотреться к нему - невысокая цена. Притом, что комплекс "Орлан" включает в себя три дрона, грузовик и станцию наземного управления БПЛА, отмечает Бендетт.

Россия в прошлом добивалась успехов в экспорте простой и недорогой боевой техники. Аналитики будут пристально наблюдать за тем, в состоянии ли она повторить это достижение, но теперь уже на конкурентном и высокотехнологичном рынке военных дронов.