Информацию о лесах Дальнего Востока соберет электронная система

Узнать все сведения о лесных участках Хабаровского края и Забайкалья инвесторы и предприниматели смогут благодаря внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". Она была создана по поручению зампреда правительства России - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Ее запуск в двух регионах - этап эксперимента, предусмотренного "дорожной картой", которую согласовали Минвостокразвития и Минприроды.

"Итоги эксперимента мы подведем 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью "Лесвосток.рф", а также о возможности тиражирования этого опыта в регионах Дальнего Востока", - сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В информационной системе будут собраны актуальные данные о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока, добавили в ведомстве. Цифровые технологии сбора данных о лесах проанализируют сведения из различных источников, проведут их обработку и отследят любые изменения на местности. Информация, необходимая для проведения аукциона на право разработки участков, будет сформирована автоматически для каждого проекта. Это позволит инвесторам принимать экономически обоснованное решение о том, стоит ли им участвовать в разработке той или иной лесосеки. "Лесвосток.рф" станет и площадкой для проведения торгов. Причем все процессы - от подачи заявки до заключения договора аренды - будут полностью автоматизированы, добавили в Минвостокразвития.

Информационную систему "Лесвосток.рф" разработали специалисты Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ). Сервис будет иметь сквозную интеграцию со смежными действующими государственными информационными системами, заверили в Минвостокразвития.