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28.01.2021 11:30
Рубрика: Культура

Киностудия Горького совместно с компанией "Амурские волны" снимет два фильма

Текст: Сусанна Альперина
Две киностудии объявили о своей первой совместной работе. Киностудия имени Максима Горького подписала договоры на производство двух полнометражных документальных фильмов с компанией "Амурские волны". Фильмы о синхронном переводе и советской кибернетике выйдут в свет до конца года. Компании-производители непохожи друг на друга, и это - интригует.

Студия "Амурские волны" известна как производитель заметных документальных, теле- и digital проектов. Среди них - фильмы и документальные серилы "Листьев. Новый взгляд", "Новая реальность", "Авантюристы" (вышли в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD), "Хватит" (Start ) документальные фильмы Романа Супера "С закрытыми окнами" о музыканте Кирилле Толмацком (Децле) и "Это Эдик" о детском писателе Эдуарде Успенском. Об этих проектах к их выходу сообщала "РГ". Что же нового создаст альянс двух студий?

Фото: Предоставлено видеосервисом Premier
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В редакцию "РГ" пришел релиз, в котором сказано, что один из совместных документальный проектов под рабочим названием "Слова вместо бомб" расскажет "об истории, неочевидном значении для международных отношений и неопределенном будущем традиционного синхронного перевода". Режиссер - креативный продюсер "Амурских волн" Игорь Садреев, ранее возглавлявший интернет-издание The Village и редакцию журнала Esquire.

Второй фильм с рабочим названием "Советская кибернетика" расскажет о периоде 1950-60-х годов прошлого века, когда в СССР начали активно разрабатывать передовую вычислительную технику. Какой была советская "Кремниевая долина" и почему утопической мечте инженеров было не суждено осуществиться. Режиссер - Родиона Чепель, который известен по документальному мини-сериалу "Листьев. Новый взгляд". Вот что он говорит о будущих фильмах: "Оба проекта рассказывают о настоящем через зеркало другой эпохи - это период с середины XX века до конца оттепели. Мы уже хорошо знакомы с этим временем - сталкиваемся с ним во многих наших проектах, и очень рады возможности обновить наш инструментарий рассказчика. Это творческий вызов - как сделать для зрителя актуальными проблемы другого времени, как погрузиться в другую реальность, и мы его приняли. Очень надеемся, что зритель скоро оценит наши находки".

Оба фильма создаются при поддержке Министерства культуры России. В данный момент идет подготовка к съемкам, которые начнутся весной. Завершить работу и выпустить фильмы в свет киностудия планирует до конца 2021 года.

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