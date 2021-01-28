Если высокие бренды задают тенденции, выступая образцами стиля, то к брендам среднего ценового сегмента большинство мужчин проявляет уже практический интерес. Такие коллекции, элегантные и вместе с тем комфортные, гармонично вписываются в современный образ жизни. А, кроме того, такие марки тоже идут в ногу с новыми технологиями, предлагая одежду из натуральных тканей, обработанных таким образом, что вещи из них оказываются несминаемыми, эластичными и при этом остаются "дышащими".

Boggi Milano

Фото: пресс-служба

Итальянский бренд мужской одежды Boggi Milano существует с 1939 года, и на сегодня только в России работает уже 12 магазинов этой марки - среди них в московских "Афимолле" и "Атриуме" и в питерской "Галерее".

В текущем сезоне Boggi Milano продолжает историю о современном мужчине, следуя за ним в различные моменты его дня, и предлагает образы для любого стиля жизни.

Фото: пресс-служба

В линии B-Relaxed представлены натуральные материалы - хлопок, кашемир, шерсть и шелк. Из них создается одежда с мягким силуэтом: от футболок с антибактериальными свойствами до рубашек поло, свитеров и толстовок с шерстяными элементами, не боящимися стирки.

Отдельного внимания заслуживает кашемировое пальто B-Relaxed. Его можно носить с базовыми вещами коллекции и различными линиями B-Evolution.

Концепция B-Evolution, состоящая из пяти линеек, отдает дань умной, удобной и функциональной элегантности, соответствующей современному образу жизни. В ней сочетаются инновационно-технологические и лучшие премиальные ткани - они обладают дышащими, антибактериальными и терморегулирующими свойствами, просты в уходе и долговечны. В Boggi Milano говорят, что стремятся трансформировать представление о мужской одежде.

Таким образом, пальто из превосходного кашемира, с комфортной посадкой отлично сочетается с вещами casual-стиля. Такой образ подойдет тем, кто ценит универсальность. Это демонстрирует съемка, которую сделала команда с участием стилиста Вадима Галаганова и фотографа Дамира Жукенова.

Boggi Milano - это элегантность, комфорт и функциональность

В линейке B-Tech, одежда которой гарантирует полную свободу в движении, благодаря использованию инновационных и технологичных трикотажных тканей, рекомендуем обратить внимание на инновационный костюм, который не мнется и быстро сохнет. Его ткань эластична, комфортна и отличается "дышащей" структурой.

Текстильные инновации помогают в создании самых передовых материалов. В линейке B-Tech используется технологичная ткань Reda active, которая производится в Италии. Опыт в обработке шерсти и традиции местного ремесленного мастерства - то, что не может быть предано на аутсорсинг, считают в компании. Все ткани Reda active изготовлены из сертифицированной новозеландской шерсти мериноса. Технология CompACT3, которая применяется в изготовлении Reda active, создает нити, состоящие из нескольких волокон - это позволяет материалу более эффективно поглощать и испарять влагу и улучшает терморегуляцию. Мериносовая пряжа, используемая в изготовлении ткани, обладает необыкновенной мягкостью и очень приятна коже. Кроме того, благодаря ее специальной структуре, ткань из нее не "скатывается", поэтому такие вещи можно стирать в стиральной машине, и они не потеряют своего изначального вида - это касается даже костюмов и пиджаков. Вдобавок ко всему инновационная ткань Reda active благодаря природным антибактериальным и гипоаллергенным свойствам обладает стойкостью к запахам. Все это делает вещи из нее незаменимыми при активном образе жизни и в путешествиях.

И, наконец, советуем обратить внимание на капсульную коллекцию кожаных пуховиков, созданную специально для России.

У пуховой куртки из натуральной кожи ворот выполнен из овчины - и его можно по желанию отстегнуть. Утеплитель обеспечивает естественную терморегуляцию. Все модели - ветронепроницаемые, дышащие, комфортные и очень функциональные. Зима еще не заканчивается - впереди февраль.

D'S Damat

D'S Damat. Фото: пресс-служба

D'S Damat - мужской fashion-бренд родом из Турции, основанный в 1986 году. Коллекции включают четыре линейки (классика, casual, twn, ceremony) и создаются из качественных тканей турецкого производства. В России у марки 15 магазинов (в Москве они находятся в "Европейском", "Авиапарке, "Европолисе" и других торговых центрах и аутлетах).

Стилисты марки считают, что горячо любимый всеми streetwear в этом сезоне немного отошел в сторону, уступив пьедестал классическому стилю, который еще недавно казался слишком скучным для экспериментов. Теперь классика - это свежо и оригинально, а костюм и вовсе превратился в настоящий fashion-statement. С легкой руки дизайнеров он перестает быть чопорным и претенциозным: пиджаки приталенные, брюки - зауженные и укороченные, ткани - мягкие и практичные, а силуэты - относительно свободные. Такая трансформация - часть глобального тренда на комфорт и удобство.

D'S Damat тоже внедряет в классические элементы одежды инновационные технологии: костюмы можно стирать в стиральной машине, их ткань не мнется и прекрасно держит форму, а новые пиджаки из коллекции весят всего 150 граммов.

Вступают в силу и новые правила сочетания вещей: теперь строгие пиджаки миксуются с худи и футболками, костюмы - с массивными кроссовками, кедами или высокими ботинками в американском стиле, а брюки напоминают спортивные за счет резинки на поясе.

Не сбавляет обороты и тренд на многослойность: из-под пиджака интригующе выглядывает не только рубашка, но и футболка или теплая водолазка под ней. Последний элемент создает дополнительный теплый слой без ущерба стилю и добавляет образу фактурности и цвета.

Отдельное место в коллекции отведено принтам: это и строгая геометрия полосок, и яркие растительные элементы, и концептуальная абстракция. Яркий рисунок усиливается цветовыми акцентами: рубашки с принтом предлагается дополнить одеждой нестандартных оттенков - карамельного, травяного, бордового или терракотового.

Если в одежде был взят курс на классику, то в аксессуарах объявлен полный "карт-бланш": чем необычнее детали, тем более стильным и индивидуальным получается образ. Цепляющий тренд сезона - шелковые платки. Их можно завязывать на шее под рубашкой.

Кроме того, в коллекции сделана ставка на практичные вязанные вещи: мягкие шапки, перчатки и объемные пестрые шарфы никак не нарушают элегантность образа, но привносят в него современный чуть расслабленный акцент .