Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион

Уровень занятости вернется к допандемическому, если до конца года трудоустроится миллион человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в четверг, 28 января, на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Наша цель - до конца 2021 года восстановить занятость до прежних показателей, и для этого необходимо трудоустроить миллион граждан", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Так, в декабре уровень безработицы составил 5,6%, тогда как в августе он держался на отметке 6,4%. За это время абсолютная численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн человек до 4,4 млн.

По словам министра, сегодня официально в центрах занятости сегодня числится 2560000 человек, а это на треть меньше, чем в сентябре.

В числе причин снижения численности безработных Котяков назвал ослабление ограничительных мер, адаптацию организаций к изменяющейся эпидемиологической ситуации, а также эффект от тех инструментов финансовой поддержки, которые были им предоставлены: льготные кредиты, снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы для пострадавших отраслей. Также содействует занятости и помощь, которая оказывается самим гражданам, например, в переобучении безработных.