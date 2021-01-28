Указ губернатора Магаданской области от 26 января 2021 года № 24-пп "О величине прожиточного минимума в Магаданской области на 2021 год"

В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Магаданской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области на 2021 год:

- на душу населения - 21 102 рубля;

- для трудоспособного населения - 22 319 рублей;

- для пенсионеров - 17 560 рублей;

- для детей - 22 402 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на регулируемые правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







