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28.01.2021 14:00
Рубрика: В мире

Макей назвал оппозицию "бесчинствующей демократией"

Текст: Юрий Сизов

Термин "бесчинствующая демократия" использовал глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, характеризуя в четверг действия белорусской оппозиции, которая призывает к протестам и санкциям.

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Общаясь 29 января с журналистами в рамках заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, министр признал, что в республике не все идеально и многое нуждается в совершенствовании. Однако, убежден он, это должно происходить "не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона".

Министр не исключает, что для совершенствования государственных механизмов "потребуется больше усилий. Но разрушить до основания все, что было достигнуто за всю предыдущую историю независимости, можно моментально. Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное - я называю это "бесчинствующая демократия". Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия", - резюмировал Макей.

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