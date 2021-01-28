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28.01.2021 09:41
Рубрика: Российский автопром

На борьбу с COVID-19 АвтоВАЗ потратил 2 млрд рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ на соблюдение всех санитарных правил и борьбы с пандемией коронавируса израсходовал свыше 2 млрд рублей.

Фото: <a href="http://www.lada4x4.net/news/744-lada-niva-poluchila-novoe-imya-i-otpravilas-v-seriyu.html" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
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"Мы делаем все, чтобы АвтоВАЗ был комфортной и безопасной территорией для работы. Мы строго соблюдаем все санитарные правила и избегаем очагов распространения COVID-19 среди сотрудников, потратив на эти мероприятия более двух миллиардов рублей", - приводятся слова президента компании Ива Каракатзаниса в свежем выпуске корпоративного издания "Волжский автостроитель".

Глава АвтоВАЗа также рассказал, что в ближайшее время предприятие получит первую партию вакцины "Спутник V". Прививочная кампания для сотрудников завода должна стартовать уже с февраля текущего года. Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Напомним, в январе 2021 года на тольяттинском автозаводе внедрили автоматизированную "свадьбу". В прошлом году на АвтоВАЗе также запустили новый участок валидации и приёмки автомобилей, в который входит пост контроля качества, дождевальная установка и испытательный полигон.

#Lada