На борьбу с COVID-19 АвтоВАЗ потратил 2 млрд рублей

АвтоВАЗ на соблюдение всех санитарных правил и борьбы с пандемией коронавируса израсходовал свыше 2 млрд рублей.

"Мы делаем все, чтобы АвтоВАЗ был комфортной и безопасной территорией для работы. Мы строго соблюдаем все санитарные правила и избегаем очагов распространения COVID-19 среди сотрудников, потратив на эти мероприятия более двух миллиардов рублей", - приводятся слова президента компании Ива Каракатзаниса в свежем выпуске корпоративного издания "Волжский автостроитель".

Глава АвтоВАЗа также рассказал, что в ближайшее время предприятие получит первую партию вакцины "Спутник V". Прививочная кампания для сотрудников завода должна стартовать уже с февраля текущего года. Отмечается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Напомним, в январе 2021 года на тольяттинском автозаводе внедрили автоматизированную "свадьбу". В прошлом году на АвтоВАЗе также запустили новый участок валидации и приёмки автомобилей, в который входит пост контроля качества, дождевальная установка и испытательный полигон.