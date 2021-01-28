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28.01.2021 09:01
Рубрика: Общество

Названы методы борьбы с синдромом "удаленки"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Восстановление режима должно стать одним из первых шагов работников, которые будут возвращаться в офисы. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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За долгие месяцы у многих выработался "синдром удаленки": мы встаем и ложимся не так, как при обычной офисной работе, а так, чтобы было комфортно. В итоге происходит серьезный сбой режима. Если вы точно знаете дату возвращения в офис, лучше подготовиться заранее, отмечает Анна Ермолаева.

"Важно начать подготовку именно с восстановления режима сна и отдыха, чтобы не проснуться в понедельник с ужасом и усталостью, - говорит эксперт. - Также важно восстанавливать привычный уровень физической активности, чтобы на физиологическом уровне наш организм не отторгал работу как нечто непосильное",

Период адаптации к офису может сопровождаться страхами, этот период продлится одну-две недели. "Если он длится более месяца, то это уже может вызывать различные формы депрессии", - подчеркнула собеседник агентства.

Напомним, что власти Москвы отменили требование об обязательном переводе на удаленную работу 30 процентов персонала. Определение формата занятости власти оставили на усмотрение работодателей.

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