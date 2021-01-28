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28 января 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 28 января 2021 года № 26 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 января 2021 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 января 2021 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2021 года включительно";

3) абзац первый пункта 4 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"4. Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с абзацами вторым - пятым подпункта "ж" пункта 1 настоящего приложения, оказывающим соответствующие услуги, обеспечить запрет допуска и нахождения в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях граждан, не выполняющих обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок, респираторов, экранов для лица или иных средств защиты, закрывающих рот и нос и обеспечивающих минимизацию промежутков между лицом и средством индивидуальной защиты органов дыхания.

На предприятиях общественного питания разрешается нахождение граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, экраны для лица или иные средства защиты) во время приема пищи.";

4) пункт 5 раздела I приложения 2 изложить в следующей редакции:

"5. Граждане обязаны при входе и нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях, иных организациях и на предприятиях всех форм собственности и в иных местах массового пребывания людей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, экраны для лица или иные средства защиты органов дыхания), закрывающие рот и нос и обеспечивающие минимизацию промежутков между лицом и средством индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Гражданам разрешается не использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, экраны для лица или иные средства защиты) на предприятиях общественного питания во время приема пищи.

Гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях.

При передвижении по территории Орловской области, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, гражданам необходимо соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, а также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания), закрывающие рот и нос и обеспечивающие минимизацию промежутков между лицом и средством индивидуальной защиты органов дыхания.

При передвижении по территории Орловской области гражданам рекомендуется использовать личные транспортные средства.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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