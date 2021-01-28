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28.01.2021,  
13:24
Текст:  Алексей Моисеев

Перу перебрасывает Т-55 и "Шилки" на границу с Эквадором

Т-55 и ЗСУ-23-4 "Шилка" перуанской армии переброшены для прикрытия границы с Эквадором. Передислокация техники объясняется увеличением количества мигрантов из Венесуэлы.

Судя по обнародованным фотографиям, средние танки перевозятся на тралах, в то же время более легкие самоходные установки перемещаются самостоятельно.

Военные эксперты отмечают, что для подобных операций более уместно было бы применение легкой колесной бронетехники.

В Западном полушарии "пятьдесят пятые" состоят на вооружении пяти стран: Кубы, Никарагуа, Эквадора, Перу и Уругвая.

Если эквадорская армия отправила свои боевые машины такого типа на базу хранения, то перуанские военные продолжают эксплуатацию более 160 из почти 300 единиц, поставленных Советских Союзом в середине 70-х годов. Их, например, задействуют в регулярно проводимых широкомасштабных маневрах вооруженных сил Escudo ("Щит").

Фото: Stiopa / wikimedia.org
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Т-55 зарекомендовали себя как надежные и простые машины, на части танков были установлены пусковые установки противотанковых управляемых ракет 9М14 "Малютка". Их давно считают устаревшими, но все попытки приобрести более современные образцы, вроде российских Т-90С или китайских МВТ-2000, ни к чему не привели.

Также до сих пор нет возможности заменить, находящиеся на вооружении несколько десятилетий советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
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