Продлен прием заявок конкурса социальных проектов "Инносоциум"

Решение о продлении приема заявок на конкурс социальных проектов "Инносоциум" принял оргкомитет конкурса для того, чтобы те, кто не успел подать проект, сделали это в ближайшие две недели, до 15 февраля включительно.

Напомним, что в третьем сезоне конкурса "Инносоциум" студенты подают проекты в трех номинациях: "Активное долголетие" - в номинации участвуют проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения. "Поддержка семьи и семейных ценностей" - в номинацию включены проекты, направленные на повышение качества жизни семей уязвимых категорий - многодетных и приемных семей, одиноких матерей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в кризисной ситуации. "Женское лидерство" - акцент здесь будет сделан на проекты, которые мотивируют женщин к карьерному росту и преодолению внутренних барьеров.

О том, как подать заявку на конкурс и превратить идею в полноценный проект можно посмотреть здесь.