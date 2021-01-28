Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Лабецкого послом России в Бразилии. Указ размещен на официальном портале правовой информации. В разные годы Лабецкий был генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро и послом России в Уругвае.

"Назначить Лабецкого Алексея Казимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилии", - говорится в документе.

Путин также освободил от обязанностей посла РФ в Бразилии и Суринаме Сергея Акопова, который занимал этот пост с 2010 года.