Собянин объявил о полном запуске "Электронного дома"

В Москве запущена полная версия системы "Электронный дом", которая позволяет решать жилищные вопросы и проводить собрания собственников, не выходя из квартиры. Об этом у себя "ВКонтакте" сообщил мэр Сергей Собянин.

Сервис работает на портале ed.mos.ru, а также в приложении "Электронный дом". Как уже сообщала "РГ", проводить собрания в электронном виде намного проще и надежнее. Голоса собственников защищены блокчейном, а решения такого собрания обязательны для исполнения управляющей компанией.

"С 2018-го "Электронный дом" работал в пилотном режиме, а в прошлом году мы перезапустили его с новыми опциями. Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию", - уточнил глава города.