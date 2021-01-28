В Москве назвали число привившихся от COVID-19

Более 320 тысяч москвичей сделали прививку против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ежедневно на вакцинацию записываются от 17 до 25 тыс. человек. "Я надеюсь, что с каждым днем все больше и больше москвичей будут прививаться и, соответственно, иммунная прослойка в городе будет расти", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

Вакцинацию, добавила она, уже прошли более 90% проживающих в домах престарелых. В числе привитых - свыше 330 человек старше 90 лет и девять человек старше 100 лет.

Вакцинация от коронавируса, напомним, началась в Москве 5 декабря прошлого года.