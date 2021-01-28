В Москве прививку от коронавируса получили более 320 тысяч человек

В Москве прививку от коронавируса сделали более 320 тысяч человек. Ежедневно на вакцинацию записываются от 12 до 15 тысяч жителей. Вакцинация проходит в том числе в 33 домах престарелых. Там привито более 9 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы прекрасно понимаем, что в основной группе риска находятся не только люди пожилого возраста, но также те ветераны, которые проживают в пансионатах, домах ветеранов. Поэтому, как только город принял решение о вакцинации пожилых, мы сразу же начали выездную вакцинацию в 33 домах престарелых Москвы. Всего привито более 9 тысяч человек, это 92% от всех проживающих в таких домах и которым разрешена вакцинация. Мы детально следим за состоянием их здоровья. И видим, что на сегодняшний день каких-либо значимых поствакцинальных осложнений нет", - рассказала она.

По словам Анастасии Раковой, более 330 человек, проживающих там и сделавших прививку от коронавируса, старше 90 лет и 9 человек старше 100. Самому пожилому привитому 104 года.

"Мы видим, что именно в возрасте 65+ больше всего больных, которые переносят ковид тяжело. И по нашим данным таких людей 63%, и конечно же, смертность в этой группе самая большая. Поэтому обязанность и города, и каждой семьи по максимуму защитить людей пожилого возраста. На сегодняшний день такая защита есть - это вакцина, которую разрешили применять людям старше 60 лет. В Москве для этой категории никаких ограничений нет. Всем лицам, которые старше 60 лет мы направили индивидуальные смс-сообщения или сообщения по электронной почте, где объяснили, как проходит вакцинация, как можно записаться и как ее максимально комфортно и удобно пройти", - добавила вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, основная задача на сегодняшний день - это остановить распространение коронавируса, чего невозможно достичь без серьезной иммунной прослойки населения. Для этого в Москве должна быть обеспечена быстрая и качественная вакцинация максимально удобно и комфортно.

"Цифры, которыми мы владеем, показывают, что москвичи готовы пройти вакцинацию. На сегодняшний день у нас привито боле 320 тысяч москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 12 до 15 тысяч москвичей, а записывается от 17 до 20 тысяч. Все это говорит о том, что у нас активно идет вакцинация", - рассказала заммэра.

Вице-мэр добавила, что темпы вакцинации в столице идут по нарастающей.

"На сегодняшний день многие работодатели, у которых крупные организации, обращаются к нам с просьбой организовать выездную вакцинацию только для своих сотрудников. Мы работает с Яндексом, Сбербанком, Центральным банком, вчера открыли пункт в Высшей школе экономики. Постепенно эту сеть будем разворачивать. Конечно, учитываем и проходную способность этих учреждений, и самое главное пожелания работодателей", - сообщила вице-мэр.

Вакцинация от коронавируса в Москве проходит в 100 пунктах на базе городских поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00. Выездные бригады вакцинации работают в торговых центрах, МФЦ, театре, фуд-молле, других общественных пространствах. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на сайте. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). Также столица заключила 70 соглашений с частными медорганизациями, 40 клиник уже начали вакцинировать население.