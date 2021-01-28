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28.01.2021 03:52
Рубрика: Власть

На Сахалине отменили цифровой пропуск и справку об отсутствии COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области отменили цифровой пропуск и справку об отсутствии коронавируса, необходимые ранее для въезда в регион.

На Сахалине и Курилах начнут снимать введенные из-за COVID ограничения

Пропуска ввели с 14 мая прошлого года, а отрицательный тест на COVID-19 требовали с 11 июня в рамках борьбы с распространением новой инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства субъекта, необходимый пакет документов значительно уменьшает количество туристов, желающих посетить Сахалин и Курильские острова.

"Нам удается постепенно стабилизировать ситуацию, благодаря массовой вакцинации жителей, которую регион начал проводить одним из первых в стране", - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Всего в области выявлено 19305 человек с COVID-19, 16354 пациента выздоровели, 23 скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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