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28.01.2021 04:00
Рубрика: Общество

Таможня Владивостока задержала 40 тонн радиоактивного груза из Китая

Текст: Анна Бондаренко

Два контейнера с огнеупорными цементирующими смесями и блоками для изоляции стен бассейна задержала Владивостокская таможня. Как сообщает ее пресс-служба, радиационный фон стройматериалов был превышен более чем в 25 раз.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС
На таможне Владивостока обнаружены радиационно опасные приборы

41 тонна груза прибыла из Китая на судне в двух контейнерах. По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максима Шестернина, уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч.

Таможенники передали груз сотрудникам Роспотребнадзора. После проведенной ими оценки, было принято решение запретить ввоз товара. Материалы подлежат обратному вывозу.

В 2020 году Владивостокская таможня выявила 23 случая перемещения радиационно-опасных объектов. 17 из них - на импортном направлении. Это автомобили, их детали, вертолет, экскаваторы, абразивные материалы, электроды, посылка. Ввоз всех товаров был запрещен на территорию ЕАЭС.

Четыре случая были выявлены на экспортном направлении: радиоактивные предметы нашли в составе металлолома. Еще два случая произошли с физическими лицами в авиационном и морском пунктах пропуска. Повышенную радиацию таможенники обнаружили у компаса и морского дальномера.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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