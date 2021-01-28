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28.01.2021 10:53
Рубрика: Происшествия

Защита осужденного за расстрел сослуживцев срочника обжаловала приговор

Текст: Юлия Гарднер

Защита осужденного за убийство восьми сослуживцев Рамиля Шамсутдинова обжаловала приговор 2-го Восточного окружного военного суда.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат осужденного Равиль Тугушев, вчера он согласовал с подзащитным позицию.

- Основной наш довод - строгость приговора, - сказал Тугушев.

Согласно его мнению, смягчающим обстоятельством выступают противоправные действия потерпевших.

Фото: iStock
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В свою очередь, защита пострадавшей стороны считает решение суда слишком мягким и тоже намерена подать апелляцию.

Напомним, в октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов при смене караула в воинской части ЗАТО Горный открыл огонь по солдатам и офицерам. Были убиты восемь человек, еще двое ранены. На преступление срочника толкнула дедовщина: ему три дня не давали спать и угрожали окунуть головой в унитаз.

В декабре прошлого года суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января 2-й Восточный окружной военный суд в Чите назначил ему 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он в общей сложности должен возместить потерпевшей стороне 9,8 миллиона рублей за моральный ущерб.

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