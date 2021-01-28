СК начал проверку пожара на пермском пороховом заводе

СК РФ по Пермскому краю начал проверку пожара на пермском пороховом заводе. Об этом сообщили в краевом управлении СКР.

Как уже выяснили следователи, возгорание произошло из-за нарушения требований промышленной безопасности. При этом трое работников завода получили серьезные ожоги. Все они госпитализированы в ожоговый центр, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Ему оказали первичную помощь врачи скорой помощи.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники предприятия. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.