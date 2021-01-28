В Кирове девочка на ходу выпала из автобуса

В Кирове 11-летняя девочка выпала из автобуса во время движения. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, ребенок выпал из транспорта в момент его отъезда от остановки. В результате девочка получила травмы, но не была госпитализирована.

- Напоминаем о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям. При совершении маневра, необходимо убедиться в его безопасности, - предупредили в ведомстве.