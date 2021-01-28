В Перми под суд пойдет банда дилеров за попытку сбыта 1,2 кг героина

В Перми четырех жителей Московской области обвиняют в создании организованной преступной группы и торговле наркотиками.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по версии следствия, один из членов группы отвечал за получение крупных партий наркотика и отправку его в другие города для розничного сбыта. В ходе проведенных обысков на территории Московской области полицейские обнаружили и изъяли тайник, в котором находилось около 400 свертков с героином.

Кроме того, в группе работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. В столицу Прикамья они прибыли за несколько недель до задержания. Злоумышленники снимали квартиру, где фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для клиентов раскладывали в темное время суток преимущественно во дворах жилых домов. Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. Всего было изъято 1,2 килограмма героина.

В настоящее время уголовное дело в отношении торговцев наркотиками направлено в суд для рассмотрения по существу.