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28.01.2021 13:15
Рубрика: Происшествия

В Перми под суд пойдет банда дилеров за попытку сбыта 1,2 кг героина

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми четырех жителей Московской области обвиняют в создании организованной преступной группы и торговле наркотиками.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по версии следствия, один из членов группы отвечал за получение крупных партий наркотика и отправку его в другие города для розничного сбыта. В ходе проведенных обысков на территории Московской области полицейские обнаружили и изъяли тайник, в котором находилось около 400 свертков с героином.

Кроме того, в группе работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. В столицу Прикамья они прибыли за несколько недель до задержания. Злоумышленники снимали квартиру, где фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для клиентов раскладывали в темное время суток преимущественно во дворах жилых домов. Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. Всего было изъято 1,2 килограмма героина.

В настоящее время уголовное дело в отношении торговцев наркотиками направлено в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с наркотиками

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