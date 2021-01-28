В Перми возбудили дело после пожара на пороховом заводе

Следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в краевом СКР.

Дело возбуждено по результатам проверки, проведенной на пермском пороховом заводе после произошедшего там пожара.

Напомним, что при этом пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы в ожоговом центре.

Правоохранителями проведен осмотр места происшествия, изъята интересующая следствие документация, видеозаписи камер наблюдения и иные следы и объекты, назначены необходимые судебные экспертизы. Допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.