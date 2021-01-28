АО "Транснефть - Западная Сибирь" в 2020 году сэкономило 20,3 млн рублей благодаря энергосберегающим мероприятиям

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2020 год. Экономический эффект от выполнения комплексных мероприятий на производственных объектах составил 20,3 млн рублей.

Экономия электроэнергии составила 5 205 тыс. кВ*ч, или 15 млн рублей. В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и продуктов ее переработки, очистка внутренней поверхности магистральных нефтепроводов (МН), нефтепродуктопроводов (МНПП) и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, применение оборудования с повышенным КПД, реконструкция систем катодной защиты, установка светодиодных светильников с низким электропотреблением. В течение прошлого года предприятие заменило два насосных агрегата на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), ротор электродвигателя на нефтеперекачивающей станции (НПС) Сокур, 22 системы катодной защиты с применением современных анодных заземлителей на МН Игольско-Таловое - Парабель, Александровское - Анжеро-Судженск, Омск - Павлодар, Омск - Иркутск, ТОН-2.

В рамках энергосберегающих мероприятий в части теплоснабжения была выполнена настройка терморегуляторов индивидуальных тепловых пунктов и систем "дежурного отопления" на объектах предприятия Омской, Томской, Тюменской областей и Красноярского края. На ЛПДС "Москаленки" Омского районного нефтепроводного управления построена новая блочная котельная.

Для снижения затрат при эксплуатации автомобильной техники акционерное общество оптимизирует маршруты перевозок, минимизирует случаи непроизводственных пробегов. По итогам реализации мероприятий по данному направлению в 2020 году предприятие сэкономило более 46 тонн условного топлива.

В 2020 году в АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошел внешний аудит систем управления, в том числе Системы энергетического менеджмента (СЭнМ). Среди положительных практик СЭнМ проверяющие отметили его высокий уровень интеграции с другими действующими на предприятии системами менеджмента.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"