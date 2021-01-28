В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров

Полиция Красноярска начала розыск двух женщин, которые под видом сотрудниц медицинской организации проникали в квартиры пожилых людей.

Как рассказали в МВД края, накануне, 27 января в дежурную часть поступило сразу несколько заявлений от пенсионеров. По их словам, две женщины звонили в дверь и называли себя медработниками. Пожилые люди пускали их внутрь своих квартир, а после ухода недосчитывались ценных вещей.

Поскольку вполне вероятно, что пострадавших может быть намного больше, стражи правопорядка просят всех, кому что-то известно о преступницах и их жертвах, обращаться по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.