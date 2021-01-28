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28.01.2021 12:12
Рубрика: Общество

В Приангарье начали восстанавливать уникальный каменный храм

Текст: Надежда Столярчук
Фото: urban3p.ru Фото: urban3p.ru
Фото: urban3p.ru

В Иркутской области началось восстановление одного из самых старых каменных храмов - церкви Сретения Господня в селе Бельск Черемховского района.

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Как рассказали в правительстве региона, уникальное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году, но было заброшено несколько десятилетий назад, из-за чего сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен.

- Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось - отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ, - пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Поскольку работа ведется на добровольных началах, для участия в них приглашаются волонтеры.

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