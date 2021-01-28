В Приангарье начали восстанавливать уникальный каменный храм

В Иркутской области началось восстановление одного из самых старых каменных храмов - церкви Сретения Господня в селе Бельск Черемховского района.

Как рассказали в правительстве региона, уникальное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году, но было заброшено несколько десятилетий назад, из-за чего сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен.

- Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось - отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ, - пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Поскольку работа ведется на добровольных началах, для участия в них приглашаются волонтеры.