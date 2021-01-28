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28.01.2021 13:45
Рубрика: Общество

На Ставрополье скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачев

Текст: Михаил Сухарев
Владимир Яковлевич Ткачев Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимир Яковлевич Ткачев Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края
Владимир Яковлевич Ткачев Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Невинномысске Ставропольского края на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.

- Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим Героем. С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Его жизнь, отношение к своей стране, к своему делу вдохновляют и всегда будут служить для меня примером и нравственным ориентиром. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича, всем, кто его знал. Светлая ему память, - написал губернатор.

Владимир Ткачев с 1943 года участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.

4 декабря 1944 года, будучи сержантом и помощником командира взвода 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, Ткачев героически отличился при форсировании Дуная на территории Венгрии. При высадке штурмовой группы был ранен командир взвода, и Владимир Яковлевич взял командование на себя. Он первым ступил на берег и прорвался к траншеям противника. При атаке взвод уничтожил более 50 гитлеровцев, а 16 из них лично Ткачев. После этого группа отразила семь контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Ткачеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны он жил в Невинномысске, работал мастером лесопильного цеха на строительстве канала, директором Невинномысского кирпичного завода. В честь героя названа улица в селе Татарка Шпаковского района Ставропольского края.

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